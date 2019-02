She Goes ICT: maak kennis met onze twee topsprekers

Katleen Gabriels

We hebben allemaal vooroordelen: in het beste geval zijn we ons daar van bewust. Maar heel wat vooroordelen maken we zonder dat we het beseffen. Dat is een uitdaging voor technologie zoals artificiële intelligentie. Moraalfilosoof Katleen Gabriels (VUB en Universiteit van Maastricht) is gespecialiseerd in computerethiek en zal ons uitleggen hoe discriminatie in computertechnologie sluipt. En wat programmeurs daar kunnen uit leren. Alvast zin in een voorsmaakje? Bekijk haar bijdrage aan de Universiteit van Vlaanderen;

Rumman Chowdhury

Voortbordurend op hetzelfde thema, presenteren we u op 28 februari ook Rumman Chowdhury, wiens passie op het kruispunt van artificiële intelligentie en de mensheid ligt. Sinds 2013 is ze data scientist en AI-ontwikkelaar, maar ze studeerde sociale wetenschappen. Hoe zit het met de 'gender bias' in AI? Hoe moeten we als mensen omgaan met machines? Wat is de impact op leiderschap? En wat zijn de misvattingen rond AI? Rumman Chowdhury - door InformationWeek nog omschreven als een van de tien 'Most Influential AI and machine learning experts' - zorgt voor antwoorden. Bekijk hier alvast haar TedX-talk die ze vorig jaar nog gaf;