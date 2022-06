Sheryl Sandberg, de nummer twee bij Meta, het moederbedrijf boven Facebook, heeft woensdag haar ontslag aangekondigd in een Facebookpost. Na veertien jaar wil Sandberg zich meer focussen op haar stichting en filantropisch werk, klinkt het. Ze zal het bedrijf in de herfst verlaten.

De 52-jarige operationeel directeur zal wel blijven zetelen in de raad van bestuur. Sandberg omschreef de jaren aan de zijde van Mark Zuckerberg als een 'voorrecht'. Ze arriveerde in 2008 bij het bedrijf en speelde een belangrijke rol in de uitbouw van Facebook.

Zuckerberg bedankte Sandberg in een eigen Facebookpost en voegde eraan toe dat hij haar niet zal vervangen. "Ik denk dat Meta het punt heeft bereikt dat het logischer is om onze verschillende takken meer te integreren", aldus Zuckerberg.

