Facebook werkt er naar eigen zeggen aan om haatdragende berichten van het sociale netwerk te weren. Volgens operationeel directeur Sheryl Sandberg doet het bedrijf dat "niet om financiële redenen of om druk van adverteerders, maar omdat het juist is om te doen", zo heeft ze geschreven op haar Facebook-pagina.

Ze benadrukte dat Facebook al langer een duidelijk beleid heeft tegen haat. Ook heeft de onderneming volgens haar veel geld geïnvesteerd in technologie met kunstmatige intelligentie. Daarmee kunnen haatberichten op grote schaal worden verwijderd. "We hebben in de loop van de jaren echte vooruitgang geboekt, maar dit werk is nooit af en we weten wat een grote verantwoordelijkheid Facebook heeft om beter te worden in het vinden en verwijderen van haatdragende inhoud", klinkt het.

De opmerkingen van Sandberg komen op een gevoelig moment. Het socialmedia-imperium kreeg de voorbije weken veel kritiek, omdat het te weinig zou doen om haatzaaien, racisme en nepnieuws op de platforms te bestrijden. Sandberg spreekt dinsdag samen met topman Mark Zuckerberg ook met met burgerrechtenorganisaties hierover. "Hoewel we niet elke wijziging aanbrengen waar ze om vragen, zullen we binnenkort meer van hun voorstellen in de praktijk brengen", is alles wat ze hierover kwijt wilde.

Facebook moest het van alle socialmediabedrijven het meest ontgelden bij organisaties die strijden tegen racisme. Ze nemen het de techgigant kwalijk dat berichten die oproepen tot geweld tegen Black Lives Matter-demonstranten niet worden verwijderd en roepen op tot een boycot van het bedrijf.

De protesten tegen racisme in de Verenigde Staten maar ook in Europa laaiden de voorbije weken op, naar aanleiding van de dood van een zwarte arrestant door politiegeweld in de VS. Een steeds grotere groep bedrijven en merken kondigde aan voorlopig niet meer te adverteren op Facebook of dochteronderneming Instagram. Onder andere het Brits-Nederlandse Unilever, Coca-Cola, Starbucks en Pepsico gingen tot zo'n boycot over.

