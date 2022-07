E-commerce app Shopify gaat zo'n tien procent van zijn werknemers ontslaan. Nu de lockdown voorbij is, zouden minder mensen online bestellen.

Het bedrijf moet in zijn personeel snoeien om kosten te drukken, zo schrijft CEO Tobi Lütke in een mededeling op de website van het bedrijf. Die ontslagronde zou zo'n duizend mensen, of tien procent van de werknemers van Shopify treffen, rapporteert de krant The Wall Street Journal. Het gaat vooral om mensen in HR, de klantendienst en verkoop.

Shopify bouwt infrastructuur en tools maakt voor online handelaren. Het Canadese bedrijf zag de voorbije jaren door allerlei lockdowns een stevig groei omdat steeds meer mensen online gingen winkelen. Shopify ging ervan uit dat die trend richting e-commerce ook na de pandemie zou doortrekken. Dat blijkt een slechte gok te zijn, schrijft Lütke in zijn mededeling, waardoor er nu dus een hoop mensen moeten vertrekken.

Personeelsstop

De huidige combinatie van een dreigende recessie en een terugkeer naar offline leven, noopt een hele resem techbedrijven naar een personeelsstop of ontslagrondes. Onder meer Netflix en Microsoft snoeien in hun personeel, terwijl Facebook tijdelijk geen nieuwe krachten aanneemt.

Het bedrijf moet in zijn personeel snoeien om kosten te drukken, zo schrijft CEO Tobi Lütke in een mededeling op de website van het bedrijf. Die ontslagronde zou zo'n duizend mensen, of tien procent van de werknemers van Shopify treffen, rapporteert de krant The Wall Street Journal. Het gaat vooral om mensen in HR, de klantendienst en verkoop. Shopify bouwt infrastructuur en tools maakt voor online handelaren. Het Canadese bedrijf zag de voorbije jaren door allerlei lockdowns een stevig groei omdat steeds meer mensen online gingen winkelen. Shopify ging ervan uit dat die trend richting e-commerce ook na de pandemie zou doortrekken. Dat blijkt een slechte gok te zijn, schrijft Lütke in zijn mededeling, waardoor er nu dus een hoop mensen moeten vertrekken. De huidige combinatie van een dreigende recessie en een terugkeer naar offline leven, noopt een hele resem techbedrijven naar een personeelsstop of ontslagrondes. Onder meer Netflix en Microsoft snoeien in hun personeel, terwijl Facebook tijdelijk geen nieuwe krachten aanneemt.