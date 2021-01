Grote shoppingcentra kunnen ware doolhoven zijn. Wijnegem, de grootste 'mall' van het land, liet daarom een heuse navigatietool ontwikkelen. De app begeleidt klanten via AR naar de gewenste winkels. Het zou gaan om een Europese primeur.

Via de app kan de klant niet alleen zoeken op de naam van een winkel, maar ook op basis van categorieën, zoals schoenen, boeken of speelgoed. Volgens het shoppingcenter houdt de applicatie ook rekening met rolstoelgebruikers en bezoekers met een kinderwagen.

Extra features

Een eerste groep gebruikers heeft Wijnegem Shop Eat Enjoy, zoals de app heet, intussen in test. Wie de app ook wil uitproberen, kan zich daarvoor aanmelden via een speciale website. Over enkele weken wordt de applicatie dan uitgerold voor een breed publiek, voor Android-toestellen en iPhones.

'De navigatie vormt de basis van de app', klinkt het bij het shoppingcenter. 'In de loop van 2021 zullen we extra features toevoegen die het shoppen nog aangenamer zullen maken.'

