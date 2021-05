Siemens Mobility heeft het Franse Padam Mobility overgenomen, een technologiebedrijf dat AI-gestuurde platforms en toepassingen voor on-demand- en openbaar vervoer levert.

De SaaS-organisatie helpt vervoersmaatschappijen om efficiënter vervoer aan te bieden in zowel stedelijke als landelijke gebieden. De overname versterkt de portefeuille van Siemens Mobility met slimme infrastructuur, gericht op intermodaal vervoer. 'Het helpt vervoersmaatschappijen bij de integratie en coördinatie van verschillende vervoersmodi, om de reis naadloos te laten verlopen van de eerste tot de laatste kilometer', klinkt het bij Siemens.

Simulatietool

Padam Mobility werd opgericht in 2014 en heeft zijn hoofdkantoor in Parijs. Het DRT-platform (Demand Responsive Transport) van het bedrijf is een softwaresuite die de merknaam krijgt van aanbieders van openbaar vervoer die doorreisdiensten willen integreren. Met deze technologie kunnen passagiers hun collectieve rit gemakkelijk boeken en zien bestuurders hun traject in real time evolueren. 'Bovendien stelt de simulatietool openbaarvervoerautoriteiten in staat om hun beste reisoplossing te bepalen, aangezien die gegevens oplevert zoals verwachte wachttijden, kostenramingen en bezettingspercentages'.

Padam Mobility heeft zijn oplossingen uitgerold op meer dan zeventig locaties in Europa, Azië en Noord-Amerika. De overname van het bedrijf is het recentste voorbeeld van het engagement van Siemens om zijn portfolio van intermodale oplossingen uit te breiden. Deze overname werd voorafgegaan door overnames van Hacon, Bytemark en eos.uptrade. Financiële details rond de acquisitie zijn niet bekendgemaakt.

De SaaS-organisatie helpt vervoersmaatschappijen om efficiënter vervoer aan te bieden in zowel stedelijke als landelijke gebieden. De overname versterkt de portefeuille van Siemens Mobility met slimme infrastructuur, gericht op intermodaal vervoer. 'Het helpt vervoersmaatschappijen bij de integratie en coördinatie van verschillende vervoersmodi, om de reis naadloos te laten verlopen van de eerste tot de laatste kilometer', klinkt het bij Siemens.Padam Mobility werd opgericht in 2014 en heeft zijn hoofdkantoor in Parijs. Het DRT-platform (Demand Responsive Transport) van het bedrijf is een softwaresuite die de merknaam krijgt van aanbieders van openbaar vervoer die doorreisdiensten willen integreren. Met deze technologie kunnen passagiers hun collectieve rit gemakkelijk boeken en zien bestuurders hun traject in real time evolueren. 'Bovendien stelt de simulatietool openbaarvervoerautoriteiten in staat om hun beste reisoplossing te bepalen, aangezien die gegevens oplevert zoals verwachte wachttijden, kostenramingen en bezettingspercentages'.Padam Mobility heeft zijn oplossingen uitgerold op meer dan zeventig locaties in Europa, Azië en Noord-Amerika. De overname van het bedrijf is het recentste voorbeeld van het engagement van Siemens om zijn portfolio van intermodale oplossingen uit te breiden. Deze overname werd voorafgegaan door overnames van Hacon, Bytemark en eos.uptrade. Financiële details rond de acquisitie zijn niet bekendgemaakt.