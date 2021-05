Het Belgische Sigma Conso breidt uit naar Zuidoost Azië. Daar neemt het haar eigen lokale distributeur over, maar ook in Europa werkt het bedrijf aan enkele overnames.

Sigma Conso legt zich toe op corporate performance management (CPM), het biedt consultancy, opleidingen en software rond corporate performance (zoals financiële rapportering) aan. Het bedrijf bestaat sinds 2002 en telt vandaag, inclusief de overname, 65 mensen. Vorig jaar stapte investeerder Fortino Capital in het bedrijf met als doel meer organische en structurele groei te krijgen. Intussen werd ook de raad van bestuur en het management uitgebreid met enkele ervaren mensen.

Vandaag neemt het bedrijf Sigma Conso Asia over. Het bedrijf dat sinds 2010 een lokale verdeler van Sigma Conso is vanuit Singapore (met vestigingen in Maleisië en Indonesië), goed voor twee miljoen euro extra omzet. Dat lijkt opmerkelijk, want het bedrijf is er via de distributeur al langer aanwezig, maar CEO Dominique Galloy ziet het als een manier om de klanten in de regio beter te ondersteunen.

Dominique Galloy, CEO van Sigma Conso © Benjamin Brolet

'Ze zijn heel succesvol, met een vijftigtal grote klanten (Sigma conso telt er zelf ongeveer zeshonderd, nvdr). Met de overname kunnen we die klanten een betere dienstverlening bieden, we zetten een datacenter op in Singapore en Australië, maar kunnen voortaan ook vlotter 24/7 ondersteuning bieden. Maar het betekent ook dat de mensen die nu bij ons aan boord komen mee de prioriteiten binnen onze producten kunnen bepalen. Dat zorgt dat we op een betere manier alle noden van klanten uit Azië kunnen beantwoorden.'

Schaalbaar

Galloy merkt op dat de producten en diensten vlot schaalbaar zijn naar andere regio's. 'Het grote voordeel van financiële rapportering is dat daar veel internationale normen zijn, zoals IFRS. Dat is in Azië niet anders dan in Europa. Maar dat maakt ook dat onze software voor Indonesië zonder veel problemen in het Bahasa (Indonesisch) kan worden vertaald.'

'Alles bij elkaar blijven het dezelfde processen waarbij je cijfers uit EPR-systemen haalt en die structureert en verwerkt. Een aantal codes zijn lokaal misschien anders, maar dat voorzien we ook in onze tools, dus uitbreiden naar nieuwe landen vraagt geen extra ontwikkelwerk.'

Frankrijk, Scandinavië en Duitsland

Voor het bedrijf van Galloy is de Aziatische overname niet de enige stap. 'We willen dit jaar een eigen vestiging in Duitsland en bekijken momenteel een overname in Frankrijk en Scandinavië.' Al merkt hij zelf op dat die laatste twee nog verre van definitief zijn. 'Het moet ook complementair zijn, geografisch, of inhoudelijk aanvullen op onze producten en diensten.'

Wel ligt de focus daarbij vooral op Europa of Azië. 'We zijn ook actief in Afrikaanse landen als Tunesië, Marokko of Ivoorkust waar we een distributiepartner hebben, maar voor nieuwe fillialen kijken we vooral naar Europa en Zuidoost Azië.'

Ook de VS staat niet meteen op de uitbreidingslijst. 'Ik zeg nooit nooit. Via Fortino hebben we ook wel contacten met andere bedrijven die daar wel actief zijn dus misschien dat dat ooit van pas komt. Maar het staat niet op de planning.'

