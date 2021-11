Op Signal is het voortaan mogelijk om nummers niet alleen te blokkeren, maar ook als spam aan te duiden. De dienst probeert spammers te identificeren zonder de versleutelde berichten in te kijken.

Sinds vorige zomer is het mogelijk om gebruikers op berichtenapp Signal een bericht te sturen als ze niet in je adresboek staan. Die verzoeken kan je weigeren en blokkeren, maar een optie op spammers te rapporteren bestond nog niet, tot nu.

Voortaan kan je berichten blokkeren en rapporteren als spam. De organisatie merkt daarbij op dat het door end-to-end encryptie niet kan zien welke berichten worden verstuurd, maar ook geen zicht heeft op profielfoto's of profiel informatie. Maar als een nummer vaak wordt gemarkeerd als spam, dan krijgt de eigenaar van dat nummer de vraag om aan te tonen dat het niet om een spambot gaat, bijvoorbeeld in de vorm van een captcha.

Op die manier voorkomt Signal dat er het bij een rapportering alsnog berichten worden doorgestuurd ter controle, iets wat WhatsApp wel doet, hetzij in zeer beperkte mate.

Een andere veiligheidsmaatregel is dat berichtverzoeken met daarin een links niet langer worden voorgesteld als links, waardoor het moeilijker is om er (al dan niet per ongeluk) op te klikken.

Sinds vorige zomer is het mogelijk om gebruikers op berichtenapp Signal een bericht te sturen als ze niet in je adresboek staan. Die verzoeken kan je weigeren en blokkeren, maar een optie op spammers te rapporteren bestond nog niet, tot nu.Voortaan kan je berichten blokkeren en rapporteren als spam. De organisatie merkt daarbij op dat het door end-to-end encryptie niet kan zien welke berichten worden verstuurd, maar ook geen zicht heeft op profielfoto's of profiel informatie. Maar als een nummer vaak wordt gemarkeerd als spam, dan krijgt de eigenaar van dat nummer de vraag om aan te tonen dat het niet om een spambot gaat, bijvoorbeeld in de vorm van een captcha.Op die manier voorkomt Signal dat er het bij een rapportering alsnog berichten worden doorgestuurd ter controle, iets wat WhatsApp wel doet, hetzij in zeer beperkte mate.Een andere veiligheidsmaatregel is dat berichtverzoeken met daarin een links niet langer worden voorgesteld als links, waardoor het moeilijker is om er (al dan niet per ongeluk) op te klikken.