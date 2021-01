Berichtenapp Signal was dit weekend meer dan 24 uur onbeschikbaar. Dat komt vermoedelijk omdat het op korte tijd miljoenen extra gebruikers verwelkomde.

De problemen ontstonden vrijdagavond. Pas zaterdagnacht rond 1 uur Belgische tijd liet de organisatie op Twitter weten dat de dienst weer beschikbaar was. De panne lijkt wel niet alle gebruikers te hebben getroffen.

Een exacte oorzaak van het probleem deelt Signal niet mee. Maar het zegt wel dat het intussen haar capaciteit heeft uitgebreid. Dat doet vermoeden dat de problemen te maken hebben met de plotse groei van het bedrijf.

Nadat Whatsapp vorige week bekendmaakte dat het meer data zou gaan delen met moederbedrijf Facebook, besloten veel gebruikers over te stappen op alternatieven zoals Signal. Ook Elon Musk en Edward Snowden loofden de app waardoor er al snel enkele tientallen miljoenen gebruikers bijkwamen op minder dan een dag.

Signal zegt wel dat gebruikers mogelijk nog foutmeldingen kunnen krijgen zoals de waarschuwing 'bad encrypted message'. Dat heeft echter geen impact op de veiligheid van de chatberichten en kan worden opgelost door in het menu 'reset secure connection' aan te tikken. Op iOS moet je 'Reset Session' aantikken onder de waarschuwing 'Received message was out of sync'

