Op IFA komt Signify, het vroegere Philips Lighting, met een nieuwe reeks lampen en accessoires. Zo brengt het bedrijf een knop uit om slimme lampen in het huis te bedienen.

De Philips Hue lampen hebben, in hun nieuwste versie, niet langer een bridge nodig om te connecteren, maar werken ook (tot tien lampen) met bluetooth. Dat is nu ook het geval voor een reeks nieuwe lampen die het bedrijf uitbrengt.

Van de Philips Hue Go brengt Signify een tweede generatie uit, met bluetooth en een betere batterij. Deze lamp werkt zowel bedraad als op batterij, wat maakt dat ze in huis kan staan, maar even vlot kan worden verplaatst voor een avondje op het terras of zelfs een kampeertrip. Via de app kan je ze niet enkel aan- of uitschakelen, maar ook de kleur en felheid ervan instellen. De nieuwe Hue Go is vanaf oktober verkrijgbaar voor 79,95 euro.

Philips Hue Go, een draagbare geconnecteerde lamp. © PVL

Design

De meest in het oog springende lampen zijn de Filament lampen, een klassieke 'gloeilamp' waarin je de lichtdraad mooi ziet draaien, maar dan met LED-licht en geconnecteerd. In deze reeks brengt Signify drie vormen uit: A19/A60 (klassieke lamp, 19,95 euro), ST19/ST64 (langwerpig, 24,95 euro) en G25/G93 (globe, 29,95 euro).

De Filament bulbs © PVL

De lampen zijn van op afstand te bedienen en te dimmen. Hier gaat het wel enkel om witte lichten. Dat komt omdat er anders meerdere lichtdraden doorheen de lamp moeten gaan, wat ten koste zou gaan van het design.

Spots

Wie zijn huis met slimme verlichting wil uitrusten kan dat voortaan ook met de Fugato en Argenta spotlichten. Daarbij voorziet Signify verschillende varianten die zowel wit als gekleurd licht aanbieden. Ook deze zijn zowel met een bridge als via bluetooth aanstuurbaar. Afhankelijk van de uitvoering kosten deze 69,99 tot 89,95 euro.

Naast losse spots komt Signify ook met volledige spotlichten in verschillende vormen. © PVL

Ook losse spots, GU10 lampen, zijn iets verbeterd. Al gaat het er hier vooral om dat ze voortaan iets kleiner zijn. In vroegere versies staken de Hue-varianten van de spots een tikkeltje uit hun houder, voortaan zijn ze even groot als de klassieke GU10 lampen. Prijs: 59,95 euro.

Kaarslicht

Voortaan brengt Signify ook E14 lampen in een Hue-editie. Dit zijn de zogenaamde kaarsjes met een mat langwerpig omhulsel. Deze zullen 19,95 euro (enkel) of 29,95 euro (dubbel) kosten.

De GU10 en E14 lamp, Hue Go, smart Plug en Smart button. © PVL

Voor in de badkamer zijn er eveneens een aantal slimme lampen om te integreren in het badkamermeubel. Dat moet het mogelijk maken om bijvoorbeeld in de ochtend voor fel wit licht te kiezen, of voor zachter en warmer licht voor in de avond.

Accessoires

De Eindhovense lampenmaker komt ook met enkele accessoires om slimme lampen te bedienen. de Philips Smart plug is een tussenstekker die je op afstand kan bedienen. Daarmee kan je vanop afstand een gewone lamp aan- en uitzetten.

De Smart button, om één of meerdere lampen met een fysieke knop te bedienen. © PVL

tot slot is er de Smart button. Een kleine indrukbare knop die lampen aan en uit kan zetten, of kan dimmen door er lang op te duwen. De knop is magnetisch of kan ook ergens worden vastgezet (bijvoorbeeld aan een bureau). extra handig is dat je in combinatie met een bridge kan instellen om in de ochtend een ander kleurschema in te schakelen dan in de avond. De Smart plug en Smart button kosten respectievelijk 29,95 en 19,95 euro.