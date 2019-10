Bij Signify in Turnhout, het vroegere Philips Lighting, heeft de directie maandag op een ondernemingsraad aangekondigd dat ze 121 banen wil schrappen. Het gaat om 87 arbeiders en 34 bedienden, op een totaal van 534 personeelsleden. Dat bevestigt Serge Seret van de socialistische vakbond BBTK.

"Het is een zware klap voor de fabriek, maar tegelijk komt dit niet helemaal als een verrassing", aldus de vakbondsman. Hij wijst erop dat de toenmalige directie van Philips heeft beslist om de nieuwe lichttechnologie (led) niet in Turnhout te laten maken. "Hier wordt conventionele verlichting geproduceerd, bijvoorbeeld voor stadions, serres, straatverlichting, beamers, enz... maar de vraag daalt jaar na jaar." Volgens Seret gaat de transformatie zelfs nog wat sneller dan voorspeld.

Het personeel is zich volgens de vakbondsman bewust van deze tendens en reageerde maandag veeleer gelaten op de aankondiging. Na het nieuws over de nieuwe ontslagronde ging men weer aan het werk.

In 2017 kondigde het bedrijf aan dat het personeelsbestand tegen 2020 met 30 procent zou afnemen, maar een jaar later werd al duidelijk dat het banenverlies nog groter zou worden. De snel krimpende markt voor conventionele verlichting ligt aan de basis. In december van 2018 schrapte het bedrijf 158 banen.

Met de intentie om 121 jobs te schrappen, treedt de Wet-Renault in werking. De bonden willen tijdens het sociaal overleg bekijken of het aantal ontslagen naar beneden kan worden gebracht. Ze willen ook duidelijkheid voor de werknemers die blijven, "zodat hun werk werkbaar blijft", aldus Seret. Tot slot bestaat er reeds een sociaal plan dat nog geldig is tot 2020 (en dus van toepassing op de vandaag aangekondigde herstructurering, red.), maar de bonden hopen dit te kunnen verlengen.