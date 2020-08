Signify, het vroegere Philips Lighting, brengt zijn slimme verlichtingssysteem WiZ op de Benelux-markt. De producten vormen een goedkoper alternatief voor de Hue-lampen van Signify.

Signify nam WiZ Connected, in 2016 opgericht door twee Franse ondernemers, vorig jaar over. De herintroductie van de WiZ-producten onder de Signify-vlag gaat gepaard met twee nieuwe gadgets: de WiZ Smart Plug van 17 euro om elk stopcontact 'slim' te maken, en een Motion Sensor van 20 euro. Die stelt gebruikers in staat om een of meerdere lampen automatisch in te laten schakelen wanneer er beweging wordt gedetecteerd.

Geen bridge nodig

De rest van het WiZ-assortiment bestaat voornamelijk uit heel veel verschillende soorten lampen en spots, lichtstrips, armaturen en accessoires zoals een afstandsbediening. Het platform is volledig gebaseerd op wi-fi, waardoor er voor de slimme verlichting geen bridge nodig is. De Hue-lampen van Signify werken via het ZigBee-protocol, waarvoor wel een bridge is vereist. Sinds kort maakt Signify weliswaar ook lampen met Bluetooth die zonder bridge kunnen worden aangestuurd, maar de gebruiker mist daarbij dan wel een stukje functionaliteit.

De WiZ- en Hue-producten zijn onderling niet compatibel. WiZ-lampen kunnen zowel met een app als via spraak worden bediend (Google Assistent en Amazon Alexa), maar ondersteuning voor HomeKit van Apple ontbreekt. Zoals gezegd zijn de WiZ-producten wat goedkoper dan de Hue-lampen, waarmee Signify het hogere segment van de markt wil bedienen. De prijzen van de meeste lampen schommelen tussen de 14 en 20 euro.

