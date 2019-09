Wie thuis slimme lampen van Philips Hue heeft, kan die binnenkort synchroniseren met de film of game die in de woonkamer afspeelt.

Signify lanceert de Philips Hue Play HDMI Sync Box, een klein bakje met vier HDMI-poorten dat je aansluit op je tv. Van daaruit wordt het beeldsignaal opgevangen om de lampen in de kamer in real time op af te stemmen.

Dat wil zeggen dat je een soort ambilight-ervaring krijgt in de hele woonkamer. Loop je bij een intensieve shooter op de Xbox rond in een donkere ruimte, dan zullen de lichten eerder gedimd zijn, met occasionele lichtflitsen als je schiet. Kijk je via je settopbox naar pakweg de openingsscène van The Lion King, dan zal de woonkamer geelgoud kleuren.

De Sync Box is beschikbaar vanaf 15 oktober voor 249 euro. Signify overweegt om hem op termijn ook gebundeld aan te bieden met Hue Play lampen. Technisch werkt de box op basis van de laatste HDMI specificaties en ondersteunt hij ook 4K.

Data News kreeg op IFA alvast een demo van de Hue Play HDMI Sync Box. Daarbij waren we onder de indruk van de naadloze ervaring tussen wat afspeelt op tv en hoe de lampen reageren. Bij intensieve games kunnen de lichtflitsen soms heel heftig zijn, maar Signify benadrukt dat je dit als gebruiker zelf kan afstemmen om bijvoorbeeld een tragere of minder intensieve overgang van kleuren te krijgen.