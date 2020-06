Signify heeft dinsdag een aantal nieuwe Philips Hue-producten geïntroduceerd. Grootste blikvanger is de Hue Lightstrip Plus. De vernieuwde versie van de ledstrip ondersteunt nu Bluetooth en maakt het mogelijk om de afgeknipte stukken te hergebruiken.

De vorige Hue Lightstrip Plus kon ook al worden verlengd of ingekort, maar bij het laatste scenario was het afgeknipte deel niet meer bruikbaar. Daar heeft Signify nu een mouw aan gepast. Gebruikers kunnen de afgeknipte stukken voortaan hergebruiken of de ene lichtstrip aan de andere bevestigen met de bijgeleverde connector (uitvergroot op de foto).

Ook zonder Bridge te gebruiken

Verder is de nieuwe Hue-ledstrip nu voorzien van Bluetooth-functionaliteit. Daardoor is de verlichting volgens Signify makkelijker te installeren en te gebruiken voor consumenten die nog niet vertrouwd zijn met het Philips Hue-ecosysteem, en nog geen zogeheten Bridge hebben om de verlichting (via wifi) te integreren in hun smarthome.

Een Philips Hue Lightstrip Plus van twee meter kost 79,99 euro, een strip van één meter verwisselt voor 24,99 euro van eigenaar.

