Signify, het vroegere Philips lightning, pakt uit met Trulifi: het draadloos verzenden van data via infraroodlicht. Daarmee haalt het bedrijf snelheden tot 150 Mbps.

Li-Fi bestaat al sinds 2011 als technologie. Het concept is dat licht zodanig snel aan en uit kan gaan, zonder merkbaar te zijn voor het menselijk oog, waardoor er een datasignaal kan worden meegezonden. Signify brengt dat nu onder de naam Trulifi commercieel naar de markt.

De infraroodtransmitter van dichtbij. © PVL

Het bedrijf had al een oplossing verwerkt in klassiek kantoorlicht die tot 30 Mbps kon gaan. Nu heeft het ook een oplossing die tot 150 Mbps gaat. Hierbij gaat het om een infrarood lampje dat op de kantoorlichten past en het signaal naar omlaag zendt. Een tweede oplossing gaat zelfs tot 250 Mbps, maar hier gaat het om een vast systeem tussen twee punten.

De opzet van Trulifi is echter heel eenvoudig. Een ethernetkabel in het plafond wordt aangesloten op een box in het plafond. Die kan op zijn beurt zes transmitters (op de lichtkasten in het plafond) ondersteunen. Die transmitters kunnen op hun beurt tot zestien toestellen connecteren.

Signify benadrukt dat Trulifi anders is dan wifi, met elk zijn voor- en nadelen. Zo werkt Li-Fi enkel binnen dezelfde ruimte en valt het signaal weg zodra de sensor wordt bedekt. Signify wijst er op dat dit ook voor meer veiligheid zorgt. Het lichtsignaal kan immers niet worden onderschept door mensen in de buurt. Het infraroodlicht staat wel los van het gewone licht. Dus het internetsignaal blijft ook werken als de lichten gedimd zijn, bijvoorbeeld bij een projectie.

Een dongle, die in het lichtveld moet staan, zet het licht om naar een internetsignaal © PVL

Om Trulifi te gebruiken heb je momenteel ook een dongle nodig die het infraroodlicht weer omzet in een internetsignaal. Al maakt Signify zich sterk dat de technologie op termijn kan worden ingebouwd in smartphones of laptops.

Een belangrijk argument voor Trulifi is dan weer dat het niet stoort met andere radiogolven. Signify ziet haar productgamma dan ook als een alternatief voor omgevingen die daarvoor gevoelig zijn (zoals ziekenhuizen) of waar er te veel wifi-netwerken en andere radiosignalen door elkaar lopen en zo elkaar verstoren.