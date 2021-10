De SII Groep versterkt zijn positie in België met de overname van Anankei, een in Heverlee gevestigd IT-consultancybedrijf dat gespecialiseerd is in het aanleveren van IT-infrastructuur en telecomconsultants.

Anankei ondersteunt bedrijven al meer dan vijftien jaar in hun digitale transformatie. De klantenportefeuille bestaat uit een vijftiental internationaal actieve klanten uit de telecom-, banken-, verzekerings- en energiesector. Het bedrijf realiseerde in 2020 een omzet van zo'n acht miljoen euro en stelt ongeveer honderd werknemers en consultants tewerk.

Strategische sectoren

Door deze overname vergroot SII zijn dienstenaanbod in een aantal strategische sectoren in België. De groep versterkt ook zijn nabijheid voor een aantal grote klanten.

De overname van honderd procent van de aandelen van Anankei werd volledig contant gerealiseerd en de activiteiten zullen vanaf 1 november 2021 geconsolideerd worden in de resultaten van de SII Groep. 'De operatie past volledig in de internationale groeistrategie', klinkt het bij de SII Groep .

SII is een partner van grote bedrijven voor technologieprojecten met ervaren ingenieurs. De groep focust op technologieconsultancy (IT, elektronica en telecom) en digitale diensten (technische IT en netwerken). SII heeft negen kantoren in Frankrijk en klanten in achttien landen op vier continenten. In het boekjaar 2020-2021, dat eindigde op 31 maart, boekte SII Group een omzet van 654,2 miljoen euro.

