In San Francisco mogen de kantoren deels weer openen, maar de meeste grote techbedrijven kijken de kat uit de boom.

In San Francisco mogen bedrijven tot een kwart van hun capaciteit weer bezet worden door werknemers, verklaart burgemeester London Breed. Reuters deed een rondvraag bij enkele bedrijven in de stad, maar stelt vast dat de terugkeer pas in de loop van de zomer zal gebeuren.

Cisco en Dropbox werken thuis tot juni, Box tot september. Pinterest noemt Augustus als terugkeerdatum en Alphabet, het moederbedrijf van Google, mikt op september. DocuSign kijkt naar Oktober en Twitter, Adobe, PaPal, Twilio, Yelp en Zoom geven nog geen datum op om terug te keren naar kantoor.

SAP en (op termijn) Slack geven wel aan binnenkort deels weer op kantoor te gaan werken.

Volgens Reuters baseren de bedrijven zich op de huidige besmettingscijfers in Californië, maar ook de voorkeur van hun personeel om nog even thuis te blijven. Momenteel is ook nog lang niet iedereen gevaccineerd in de staat. Enkel kwetsbaren komen daar momenteel aan bod.

Burgemeester Breed gaf aan Reuters via een woordvoerder wel te kennen dat hij verwacht dat kleine en middelgrote organisaties wel sneller naar kantoor zullen terugkeren.

Facebook gaf eerder aan dat haar kantoren tot 2 juli zouden gesloten zijn. In haar kantoor in Seattle (in de staat Washington) kan binnenkort wel tien procent van het personeel komen werken als ze dat zelf willen. Ook Microsoft heropent deels in haar hoofdkwartier in Redmont (eveneens in Washington), maar gaf aan Reuters geen plannen voor haar kantoren in San Francisco.

