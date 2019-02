SIM-hijacker krijgt tien jaar gevangenisstraf

Het zou gaan om de eerste persoon die een gevangenisstraf krijgt voor het uitvoeren van een SIM hijacking systeem. De man, Joel Ortiz, gaf toe dat hij meer dan 5 miljoen dollar aan cryptomunten had gestolen, in ruil voor een verminderde straf. Hij zou informatie hebben gestolen van een veertigtal mensen.

Bij SIM-swapping of SIM-hijacking wordt een telefoonnummer overgezet naar een nieuwe SIM-kaart, zonder dat de eigenaar daar van weet, of toestemming voor geeft. De dief belt hiervoor naar de provider met de melding dat hij zijn SIM-kaart heeft verloren, en vraagt om het nummer naar een andere kaart over te zetten. Als dat lukt, kan de dief in principe inbreken op verschillende accounts van het slachtoffer, door de wachtwoorden voor twee-factor authenticatie te onderscheppen.

Op die manier worden bijvoorbeeld accounts op sociale media overgenomen, maar SiM-hijacking lijkt vooral populair om lucratieve accounts op cryptoplatformen over te nemen. Het is nu de eerste keer dat iemand effectief gestraft wordt voor de praktijk, maar SIM-swapping komt wel vaker voor. Eind vorig jaar werd nog een man in de staat Florida gearresteerd die op deze manier meer dan 23 miljoen dollar aan cryptomunten gestolen zou hebben. Het gerechtelijke proces van die man moet nog gevoerd worden.