De oprichter van het Singaporese Creative Technology, makers van de in de jaren 90 bijzonder populaire geluidskaarten, werd 67.

Sim Wong Hoo, CEO en oprichter van Creative Technology, is overleden. Daarmee verdwijnt een icoon uit de technologiewereld van de jaren negentig. De man richtte in 1981 namelijk het Singaporese bedrijf op dat in de Verenigde Staten bekend werd als Creative Labs. Hij stond daarmee aan de wieg van onder meer de Sound Blaster geluidskaarten die in de jaren negentig furore zouden maken en die toen nodig waren om pakweg de muziek in de originele Doom-games ook effectief te horen.

Met de Creative Nomad en Zen mp3-spelers bracht het bedrijf ook een belangrijke muziekspeler uit, die onder meer leidde tot een patentenstrijd met Apple rond technologie in diens iPods. Nadat geluidskaarten in populariteit afnamen ten voordele van geïntegreerde geluidschips, richtte het bedrijf zich onder meer op Super X-Fi-technologie. Het maakt tegenwoordig soundbars, speakers, webcams en oortjes.

Wong Hoo overleed op 4 januari, maakt de huidige interim-CEO Song Siow Hui bekend.

Sim Wong Hoo, CEO en oprichter van Creative Technology, is overleden. Daarmee verdwijnt een icoon uit de technologiewereld van de jaren negentig. De man richtte in 1981 namelijk het Singaporese bedrijf op dat in de Verenigde Staten bekend werd als Creative Labs. Hij stond daarmee aan de wieg van onder meer de Sound Blaster geluidskaarten die in de jaren negentig furore zouden maken en die toen nodig waren om pakweg de muziek in de originele Doom-games ook effectief te horen. Met de Creative Nomad en Zen mp3-spelers bracht het bedrijf ook een belangrijke muziekspeler uit, die onder meer leidde tot een patentenstrijd met Apple rond technologie in diens iPods. Nadat geluidskaarten in populariteit afnamen ten voordele van geïntegreerde geluidschips, richtte het bedrijf zich onder meer op Super X-Fi-technologie. Het maakt tegenwoordig soundbars, speakers, webcams en oortjes. Wong Hoo overleed op 4 januari, maakt de huidige interim-CEO Song Siow Hui bekend.