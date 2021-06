Simac ICT België mag de komende vier jaar de netwerk- en securityinfrastructuur leveren en onderhouden bij de Provincie Vlaams-Brabant. Het gaat om een contract van ruim vijf miljoen euro.

De komende vier jaar zal Simac alle hardware en software leveren voor LAN-infrastructuur, wireless en security inclusief installatie, netwerkbekabeling, datacenter-infrastuctuur en onderhoud bij de Provincie Vlaams-Brabant. Ook andere provincies en lokale overheden kunnen van de voorwaarden van dat raamcontract trouwens gebruik maken.

Wat de technologische keuze betreft, gaat de provincie voor een netwerk op basis van Cisco Meraki in combinatie met firewalls van Fortinet. 'Omdat we onze raamcontracten openstellen voor steden en gemeenten, stond schaalbaarheid ook in onze voorwaarden. De technologie die we kozen, moest zowel geschikt zijn voor kleine omgevingen als voor gebouwen waar 1.000 medewerkers werken', zegt Luc Jaspers, Diensthoofd Informatica bij Provincie Vlaams-Brabant. Hij geeft in één adem ook nog mee dat security aan belang wint, net als performantie - voor een stuk versterkt ook door de pandemie. Denk aan alle live streaming van vergaderingen van de provincieraad bijvoorbeeld. Veel toepassingen verhuizen daarbij ook naar de cloud.

Simac is bij Provincie Vlaams-Brabant trouwens niet aan zijn proefstuk toe. Drie jaar geleden won het ICT-bedrijf al het raamcontract voor server, storage en hyperconverged infrastructuur.

