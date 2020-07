Na Singapore is Nederland het best voorbereid op de komst van de zelfrijdende auto. Onze noorderburen scoren hoog door het goed onderhouden wegennet, de vele laadstations voor elektrische auto's en de wetgeving. België eindigt pas op plek 21.

Dit blijkt uit de Autonomous Vehicles Readiness Index 2020 van adviesbureau KPMG, een analyse van dertig landen waarbij werd gekeken naar de belangrijkste voorwaarden voor de introductie van autonoom vervoer. 'De meeste landen hebben in het afgelopen jaar duidelijk progressie geboekt', zegt Stijn de Groen van KPMG.

Tussen China en Spanje

Singapore en Nederland eindigen in het onderzoek met een score van respectievelijk 25,45 en 25,22 helemaal bovenaan. De twee landen worden gevolgd door Noorwegen, de Verenigde Staten, Finland en Zweden. België moet zich met een score van 16,23 tevreden stellen met een 21ste plaats, na China en net voor Spanje.

Adviesbureau KPMG verwacht evenwel niet dat Nederland het land zal zijn waar autonome voertuigen het eerst in gebruik worden genomen. Want hoewel van een hoogwaardig niveau, is er maar een relatief kleine industrie die zich bezighoudt met de benodigde technologie. 'Als ik de logica van de analyse volg dan zullen innovaties op dit vlak eerder uit Israël, de Verenigde Staten of Japan komen', aldus De Groen.

