Singapore werkt aan draconische wet tegen fake news

Singapore werkt aan een wet die het mogelijk maakt "correcties" te eisen van content die waar ook ter wereld gehost wordt. Daar is alleen voor nodig dat een minister constateert dat een bewering die in Singapore gecommuniceerd is, niet klopt en dat correctie in het publieke belang is. Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch spreekt van "aanval op de vrijheid van internet".

Het wetsvoorstel werd afgelopen maandag voorgelegd aan het parlement. Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch zegt in een reactie dat de wet dreigt discussies op websites wereldwijd ernstig te hinderen.

"Het publieke belang" wordt breed gedefinieerd in de wet en heeft ook betrekking op de "vriendschappelijke relaties" van Singapore met andere landen, het ondermijnen van vertrouwen in de overheid of het beschermen van de "openbare orde." In het wetsvoorstel staat niet hoe een minister bepaalt of een verklaring al dan niet juist is, en of daarvoor standaarden worden opgesteld.

'Farce'

"De Singaporese ministers moeten niet de macht hebben eigenhandig te bepalen wat waar is en wat niet", zegt Phil Robertson, plaatsvervangend Azië-directeur bij HRW. "Gezien de lange geschiedenis van Singapore wat betreft het verhinderen van kritiek op de overheid, zijn deze zogenaamde zorgen over "online vervalsingen" en veronderstelde manipulatie van de verkiezingen een farce."

Het wetsvoorstel houdt in dat een minister een "correctie-aanwijzing" kan geven aan een persoon of website die materiaal gepost heeft dat volgens die minister niet klopt, in een door die minister bepaalde taal. Of de persoon die het materiaal gepost heeft zich in Singapore bevindt of niet, maakt daarbij niet uit, zo lang het materiaal in Singapore toegankelijk is.

Vrije meningsuiting

Wie de correctie-aanwijzing negeert, loopt het risico op een straf van maximaal twaalf maanden cel en een boete van ruim 13.000 euro.

"De Singaporese regering wil bepalen wat wie dan ook, waar in de wereld, kan zeggen over Singapore", constateert Robertson. "Dit wetsvoorstel is een schending van de vrije meningsuiting en een aanval op de vrijheid van internet. Regeringen, bedrijven en de wereld zouden Singapore dringend moeten vragen dit voorstel direct in te trekken."