De politie van Singapore mag data van de corona-app van het land inzetten in onderzoeken naar misdaden. Dat meldt persbureau Reuters. De TraceTogether-app houdt via bluetooth bij wie met wie in contact is geweest.

Tijdens een zitting van het parlement van de stadstaat zei minister van Binnenlandse Zaken Desmond Tan maandag dat de "Singaporese politie alle data, waaronder die van TraceTogether, mag verwerven voor onderzoek naar misdaden". In de privacyvoorwaarden van de app stond nochtans dat data alleen gebruikt wordt voor contactonderzoek bij besmettingen met het coronavirus. Inmiddels zijn de voorwaarden aangepast om de politiebevoegdheden te vermelden. Bijna tachtig procent van de Singaporese bevolking heeft de corona-app geïnstalleerd. Gebruik van de app is verplicht op openbare plekken zoals winkelcentra. De app houdt niet bij waar een gebruiker is geweest. Singapore was het eerste land dat een corona-app uitbracht.