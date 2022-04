Met investeerders als IBM en HPE wil SingleStore de database zijn die zowel analytics als transacties vlot combineert. Het bedrijf wil binnen vijf jaar een miljard dollar omzet draaien, want het verwacht het einde van gespecialiseerde databases. "De grote spelers zitten fout," klinkt het vastberaden.

Er zijn weinig mensen die laaiend enthousiast worden bij het woord 'database', maar SingleStore weet wel uit te leggen waarom ze cruciaal zijn, of beter gezegd: waarom hun databasetechnologie cruciaal zal zijn in een digitale economie. Het bedrijf kon op enkele jaren tijd klanten als Samsung, Intel, Kellogg's, Hulu en Uber binnenhalen en heeft klanten in 29 landen, waaronder België, met gepatenteerde technologie. Een jonge uitdager voor een wereld die nog grotendeels wordt gedomineerd door Oracle.

'We willen moderne data samenbrengen,' vertelt Suresh Sathyamurthy, Chief Marketing Officer bij SingleStore, dat tot 2020 onder de naam MemSQL actief was. Als voorbeeld noemt het Uber 'Daar verzamel je gps-locatie van de klant, verkeersomstandigheden, aanbod en locatie van de chauffeur en nog veel andere data die je supersnel samen moet brengen om die klant een prijs en tijdstip te geven. Dat is veel, en als je te horen krijgt dat je tien minuten moet wachten, of je gesuggereerde prijs is achteraf veel hoger, dan gaan klanten gewoon naar een andere app. Daarom zochten ze een database die dat allemaal snel en schaalbaar kan combineren.'

Het bedrijf wil zich onderscheiden van databasebedrijven die zeer specifieke oplossingen aanbieden. 'We zijn één database in een multi database wereld. We kunnen ook grote datasets aan, daarom dat we het hebben over limitless applications, niet enkel voor de app die je vandaag hebt, maar ook wat je er mee in de toekomst wil doen.' Sathyamurthy verwijst daarmee opnieuw naar Uber dat op haar taxiplatform ook eten of andere dingen laat leveren.

SingleStore belooft met één database een hoop andere databaseproducten overbodig te maken. © PVL

Natuurlijk zijn er nog databases die meerdere types data kunnen verwerken 'Maar hoeveel kunnen zowel transactionele als analytical data bewaren? Er zijn twee andere spelers op de markt, maar ze zijn tien keer duurder,' zegt Sathyamurthy met zelfvertrouwen.

SingleStore in cijfers

Vandaag telt het bedrijf zo'n 350 mensen, al wil het tegen volgend jaar naar 500 groeien. Zo'n 65 procent daarvan zijn ontwikkelaars van de technologie. Hoeveel omzet het bedrijf draait maakt het niet bekend, maar het haalde al 266 miljoen dollar op, onder meer bij IBM, HPE en DellEMC.

Het bedrijf zag haar cloudomzet op jaarbasis groeien met 184 procent en 136 procent dollarretentie (voor elke dollar geeft een klant nadien 1,36 dollar uit). Sathyamurthy: 'We groeien aan 70 procent per jaar, waardoor we binnen vijf jaar een miljardenbedrijf zullen zijn.'

Consolidatiegolf

Om daar te geraken verwacht SingleStore dat bedrijven hun databases gaan consolideren 'en daar willen wij in de top 3 zitten, bedrijven gaan weg van gespecialiseerde databases naar databases die databeweging mogelijk maken.' Ook verwacht het een convergentie van OLAP en OLTP, voor moderne apps en zegt het dat distributed SQL meer gangbaar wordt.'

SingleStore combineert verschillende soorten input, maar draait ook op verschillende plaatsen: on premise, hybrid of bij cloudspelers als AWS, Azure, Google Cloud Platform en de kleinere zoals IBM, HPE en Dell (die alle drie ook investeerden in het bedrijf). Op termijn wil het ook Aziatische cloudspelers zoals Huawei ondersteunen naarmate het naar Azië uitbreidt. De cloud van Oracle staat niet op de lijst, maar in principe kan een bedrijf de database eender waar uitrollen.

Domenic Ravita, vicepresident product marketing: 'Er is een kubernetes operator, je kan gewoon de binaries nemen, we draaien op X64 chips en het is Linux, en gezien elke cloud wel een virtuele machine op Linux ondersteunt kan het, bare metal of in Kubernetes of Docker en het is gratis tot 4 nodes. Zo trekken we ook klanten aan, ze proberen ons en merken dat het goed werkt.'

Een voorbeeld van zo'n klant is Hulu, dat volgens SingleStore zo'n twee miljard database-rijen per uur verwerkt, en daar dankzij hen de helft minder infrastructuur voor nodig heeft. Of Akamai, dat hun technologie gebruikt om beter en accurater doorheen honderden terabytes aan data te gaan doorheen verschillende producten.

Ook aan de partnerkant ziet SingleStore het rooskleurig. Het heeft intussen een partnerschap met Sas dat hun product mee zal verkopen, net zoals met IBM, waarmee het een go-to-market samenwerking heeft. Op termijn hoopt het bedrijf ook met andere investeerders zoals Dell en HPE zo'n samenwerking op te zetten.

Ravita durft het duidelijk stellen: 'De grote cloudspelers zitten fout. Andy Jassy, de vorige CEO van AWS, pakte op events graag uit met hoeveel databases ze hebben, zijn opvolger doet dat ook en zegt dat er nog meer aankomen. Dat maakt de boel alleen maar complexer, maar dat is ook een businessmodel want bij AWS betaal je voor elke byte die je bewaart en verplaatst. Maar dat werkt niet voor het volgende data-tijdperk. Daar moet het eenvoudiger en efficiënter.'

SingleStore Essentie: Een database die alle gespecialiseerde databases kan vervangen. Opgericht in 2011 350 mensen, 65 procent is ontwikkelaar266 miljoen dollar opgehaald

