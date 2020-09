Sirris, het collectief centrum van de technologische industrie, ontwikkelde de 'Crisis Code Cracker'. Die moet ondernemers in drie stappen een actieplan aanreiken om hun bedrijf crisisbestendig te maken.

"Onze missie is de industrie veerkrachtig en futureproof te maken door haar innovatieprojecten te inspireren, vorm te geven, mee te ontwikkelen en versneld op te schalen. Men kan daarvoor al 70 jaar rekenen op onze expertise en hoogtechnologische infrastructuur", zegt Herman Derache, algemeen directeur van Sirris. Maakbedrijven helpen om zich aan te passen aan de nieuwe realiteit sinds covid-19 hoort daar ook bij. "Ondernemers zijn zich in crisissen bewust dat ze iets moeten doen maar wat precies en welke stappen daarvoor nodig zijn, zijn geen evidente vragen. Bovendien willen ze de bal niet misslaan. De voorbije maanden kregen we daar heel wat vragen over", aldus Derache.

Sirris ontwikkelde daarom de 'Crisis Code Cracker': een grondige en pragmatische doorlichting van bedrijven die nagaat hoe ze crisisbestendig kunnen worden. Om uiteraard de coronacrisis goed te overleven, maar ook om beter gewapend andere crisissen te bevechten zoals de nakende Brexit, de toegenomen concurrentie door globalisering of de klimaatverandering.

Met de Crisis Code Cracker wil Sirris bedrijven uit de technologische industrie helpen om versneld te innoveren en klaar te staan voor toekomstige uitdagingen. De aanpak bestaat uit drie stappen. In een eerste oriëntatiefase helpt Sirris om inzicht te krijgen in de verschillende opties die u als bedrijf of ondernemer heeft. In een tweede stap worden de opties geconcretiseerd tot praktische aanbevelingen en realistische scenario's. In een laatste stap gaan de handen uit de mouwen en wordt er veerkracht opgebouwd om tot een crisisbestendig bedrijf te komen.

Sirris is één van de 10 Innovaders Met Innovaders, een nieuw online-innovatieplatform, proberen tien onderzoekscentra een brug te slaan tussen de wereld van onderzoek & ontwikkeling en de kmo's. Sirris is één van de tien partners, specifiek voor de technologische industrie. Meer informatie vindt u op de website van Innovaders.

