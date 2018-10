Sitecore neemt Belgische Stylelabs over

Sitecore zet in op software die content management combineert met verkoopstoepassiongen en analyse van de klanten. Door het Belgische Stylelabs in te lijven kan het in Denemarken opgerichte maar ondertussen in San Francisco gevestigde Sitecore een digital asset management luik aan hun platform toevoegen en de mogelijkheden rond 'content' versterken. Dat moet met name marketeers ten goede komen die extra mogelijkheden krijgen in de hele digital marketing technologiestack en bijvoorbeeld de impact van hun digitale acties kunnen versterken.

Sitecore kondigde het nieuws aan op het eigen Symposium in Orlando. Op het Symposium verduidelijkte Sitecore ook waarom het precies Stylelabs inlijft. Om te beginnen omdat het zowel digital asset management, marketing resource management als product information management combineert in één platform, maar ook omdat beide bedrijven een gelijkaardige filosofie hanteren die vertrekt vanuit 'content'. En het feit dat beide bedrijven Europese roots hebben zal ongetwijfeld ook meegespeeld hebben.

Het op .NET gebaseerde en in 2001 opgerichte Stylelabs zal nu geïntegreerd worden in Sitecore, maar ook als apart marketing platform beschikbaar blijven. "Door elkaar sterktes te combineren kunnen we onze klanten de mogelijkheid beloven om snel en gemakkelijk hoogperformante marketingprogramma's op te zetten die nog slimmere klantenervaringen op maat mogelijk maken", aldus Tim Pashuysen, chief strategy officer en mede-oprichter van Stylelabs in een persmededeling.

De bijna 100 werknemers van Stylelabs worden nu ondergebracht bij Sitecore, inclusief het voltallige management. Sitecore hoopt de overname nog deze maand af te ronden. Een overnameprijs werd niet meegedeeld.