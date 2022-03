De co-CEO van de Zuid-Koreaanse chipmaker SK Hynix sluit niet uit dat zijn bedrijf samen met anderen een bod op Arm doet. Al benadrukt het bedrijf dat het eerder om een denkoefening gaat dat verre van concreet is.

SK Hynix overweegt een consortium te vormen met strategische investeerders om het Britse Arm over te nemen. 'Ik denk niet dat Arm een bedrijf is dat door één bedrijf kan worden opgekocht,' zegt co-CEO Park Jung-ho aan het lokale Yonhap News volgens Reuters. De vraag kwam van journalisten tijdens de aandeelhoudersvergadering van het bedrijf.

Maar tegelijk benadrukt het bedrijf dat het niet om een specifiek plan gaat, eerder om een theoretische optie die wordt bekeken. Er wordt over nagedacht, maar dus niet meer dan dat.

De Britse chipdesigner Arm is momenteel in handen van de SoftBank Group. Vorig jaar sloot die een akkoord om het bedrijf te verkopen aan Nvidia voor veertig miljard dollar. Maar die deal kreeg stevige kritiek van concurrenten van Nvidia die zelf klant zijn bij Arm, en van Europese en Amerikaanse regulatoren waardoor de deal recent werd afgeblazen.

Nadien liet SoftBank weten dat het een beursgang van Arm bestudeert. Die zou er tegen maart 2023 komen, tenzij er intussen andere kopers opduiken.

