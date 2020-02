Begin volgende maand start skeyes de procedure op om digitale controletorens te bouwen voor de zes Belgische luchthavens. De luchtverkeersleider trekt daarvoor 24 miljoen euro uit.

Digitale controletorens bestaan uit een controlecentrum op afstand en camera's op de luchthavens, in plaats van de uitkijkpost van de klassieke controletorens. Vanuit digitale torens kunnen luchtverkeersleidingsdiensten aangeboden worden op verschillende luchthavens vanuit één enkel controlecentrum met verhoogde luchtvaartveiligheid dankzij augmented reality.

Hoeveel controlecentra er zullen komen ter vervanging van de klassieke controletorens op elk van de zes luchthavens, is nog niet duidelijk. "Dat zal deel uitmaken van de aanbesteding", zegt skeyes-woordvoerder Dominique Dehaene. Begin maart zal skeyes de aanbesteding uitschrijven en eind dit jaar wil de luchtverkeersleider het contract toekennen, om de digitale controletorens daarna geleidelijk uit te rollen. "De voorwaarden en de planning van de uitvoering zullen besproken worden met de uitbaters van de luchthaveninfrastructuur, rekening houdend met de noodzaak om de huidige torens te vernieuwen", klinkt het in een mededeling.

Digitale controletorens bestaan uit een controlecentrum op afstand en camera's op de luchthavens, in plaats van de uitkijkpost van de klassieke controletorens. Vanuit digitale torens kunnen luchtverkeersleidingsdiensten aangeboden worden op verschillende luchthavens vanuit één enkel controlecentrum met verhoogde luchtvaartveiligheid dankzij augmented reality. Hoeveel controlecentra er zullen komen ter vervanging van de klassieke controletorens op elk van de zes luchthavens, is nog niet duidelijk. "Dat zal deel uitmaken van de aanbesteding", zegt skeyes-woordvoerder Dominique Dehaene. Begin maart zal skeyes de aanbesteding uitschrijven en eind dit jaar wil de luchtverkeersleider het contract toekennen, om de digitale controletorens daarna geleidelijk uit te rollen. "De voorwaarden en de planning van de uitvoering zullen besproken worden met de uitbaters van de luchthaveninfrastructuur, rekening houdend met de noodzaak om de huidige torens te vernieuwen", klinkt het in een mededeling.