Allemaal uit de auto en de fiets, de tram en de bus op? Het is gemakkelijker gezegd dan gedaan als je snel en vlot op je bestemming wil raken. De Brusselse start-up Skipr wil het kinderspel maken met een app die alle vervoersmiddelen combineert én voor je het juiste traject uitstippelt.

Of hier nood aan was? CEO Mathieu de Lophem (Ex-Deliveroo) dacht het wel. 'Wist je dat Brussel in de top vijftien staat van de steden waar je vele uren verliest in het verkeer; maar liefst 195 uur per jaar! Als dat geen indruk maakt, weet dan dat dat ook een kost heeft. Verkeersproblemen maken maar liefst 1 à 2 procent van het BBP uit; zo'n 4 à 8 miljard. Het weegt zelfs op de gezondheid, want mensen die veel vast zitten in het verkeer maken tot dertig procent meer kans op een burn-out. Als je dan bedenkt dat een auto ook zowat 95% van de tijd stilstaat, is de oplossing duidelijk: we moeten ons zo veel mogelijk anders verplaatsen. Studies wijzen immers uit dat als we tien procent auto's uit het verkeer krijgen, de doorstroming met 40% verbetert.'

Natuurlijk kan Skipr niet het hele probleem oplossen, maar 'we willen deel van de oplossing zijn', aldus de Lophem. 'En dat door een app aan te bieden die van multimodaliteit het speerpunt maakt, en mensen zo uit de auto wil krijgen. Wat daarvoor nodig is weten we: het mag niet duurder zijn, het moet sneller of minstens even snel zijn als de auto, en het moet comfortabel zijn. En dat kan. Als je alle kosten aan je auto meeneemt, kom je met openbaar vervoer, deelfietsen en andere dingen zeker niet slechter uit. En als je weet dat de gemiddelde snelheid van een wagen in Brussel 11,5 kilometer per uur is, dan is ongeveer elk alternatief wel sneller.'

Blijft over: het comfort. Daar wil Skipr het verschil maken, door alle vervoersopties te combineren, en voor jou te berekenen wat je nodig hebt om zo snel mogelijk te raken waar je moet zijn. 'Dat kan een combinatie zijn van deelstep, openbaar vervoer en een Poppy-auto, bijvoorbeeld', klinkt het. 'En door zoveel mogelijk van die opties ook betaalbaar te maken via onze app, willen we het helemaal gemakkelijk maken; je mag dan zelfs je geld of je bankkaart vergeten zijn.'

Skipr biedt heel wat transportmogelijkheden aan. 'Zowel de NMBS als De Lijn, Poppy en Uber zitten in ons aanbod en kun je ook meteen via de app boeken. De bussen van de MIVB en de TEC kunnen we in onze routeberekening opnemen, maar daar moet je nog apart een ticketje voor nemen, net zoals voor de deelfietsen van Villo, Velo en JUMP of de brommers van Scooty. Het is die intermodaliteit die ons zo uniek maakt, net als de benadering om je echt als een copiloot te helpen. Ik kan me zelfs voorstellen dat je je agenda koppelt aan de app, zodat die op tijd en zonder tussenkomst zelf tijdig een route uitstippelt, deelsteps of andere reserveert, en je zonder omkijken op je vergadering raakt.'

Skipr werd in januari gelanceerd als Pikaway, en is na een naamsverandering sinds 25 juni verkrijgbaar in de Android en Apple-stores. 'Tien dagen later hebben we al 3500 installs en 3000 aanmeldingen', zegt de CEO. 'We hebben nu een marketingplan liggen, dat vooral inzet op performance marketing, om zo snel mogelijk te groeien. We houden vast aan strakke targets, en willen eind dit jaar zeker de 20.000 actieve gebruikers halen.'

Geld verdient Skipr door een commissie te nemen op elke transactie via de app met een privé-bedrijf. 'Dat doen we niet met overheidsbedrijven', zegt de Lophem.

Zakelijke gebruikers

Vanaf 12 september lanceert Skipr ook een professioneel aanbod en is daarmee naar eigen zeggen uniek in zijn soort. Onder meer dankzij de komst van het mobiliteitsbudget kan Skipr hier makkelijk op verderbouwen.

"Het mobiliteitsbudget is een ongelooflijke stap vooruit in het ontwarren van onze mobiliteitsknoop, en het is prachtig om zien dat België hier de toon zet voor Europa", zegt de Lophem. "We hopen dat dit soort stimulans gaat kunnen uitgebreid worden naar alle werknemers in België, om zo de alternatieve mobiliteitsopties voor iedereen fiscaal aantrekkelijk te maken."

Concreet worden met Skipr for Business alle mobiliteitsonkosten centraal bewaard en via een eengemaakte factuur bezorgd. Dat spaart dus tijd met de onkostennota's. Onder meer Accenture, Securex en Bain & Company hebben momenteel een pilootproject lopen met Skipr.

Skipr groeide in de schoot van Lab Box, het incubatorproject van autodistributeur D'Ieteren. Het is dan ook met geld van dat laatste bedrijf dat de Lophem zijn start-up mocht uitbouwen. 'We willen nu heel snel uitbreiden naar de rest van Europa, dus ik voorzie dat we eind dit jaar op zoek zullen gaan naar extern kapitaal. Bij wie we dat zullen vinden moeten we nog beslissen, maar het zal om een significant bedrag gaan. We hopen vooral partners te vinden die meteen ook de nodige kennis ter zake inbrengen.'

Skipr

Maatschappelijke zetel: Brussel

Op zoek naar bijkomend kapitaal: Ja. Externe kapitaalronde wordt voorbereid.

Website: www.skipr.co