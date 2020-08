In Japan heeft SkyDrive een eerste publieke testvlucht gemaakt met zijn 'vliegende auto'. De elektrische SD-03, een zogeheten vertical take-off and landing vehicle (of VTOL), werd ontwikkeld met de financiële steun en know-how van autoconstructeur Toyota.

De proefvlucht vond plaats op een testterrein van Toyota in de Japanse stad Toyota. De SD-03 vloog (nog) niet autonoom, maar werd bestuurd door een piloot met helm.

Volgens ontwikkelaar SkyDrive is de SD-03 de kleinste elektrisch aangedreven VTOL ter wereld. Het voertuig heeft wel wat weg van een grote drone en wordt in de lucht gehouden door acht rotors. Zelfs wanneer een van de motoren onverhoopt uitvalt, zou de veiligheid niet in gevaar komen, klinkt het bij SkyDrive.

Tweezitter in de maak

VTOL's als de SD-03 moeten in de nabije toekomst vooral een alternatief gaan vormen voor autoritten over relatief korte afstanden. Van de luchthaven naar het centrum bijvoorbeeld, of van het ene dak van een kantoorgebouw naar het andere. Waar een rit met de auto of het openbaar vervoer tussen dergelijke locaties soms absurd lang duurt, brengt een dergelijke 'luchttaxi' je in luttele minuten naar je bestemming.

SkyDrive hoopt tegen eind 2020 toestemming te krijgen voor vluchten buiten het afgesloten Toyota Test Field, en wil tegen 2023 een commerciële vliegende tweezitter uitbrengen.

In onderstaande video zie je de SD-03 in actie.

De proefvlucht vond plaats op een testterrein van Toyota in de Japanse stad Toyota. De SD-03 vloog (nog) niet autonoom, maar werd bestuurd door een piloot met helm.Volgens ontwikkelaar SkyDrive is de SD-03 de kleinste elektrisch aangedreven VTOL ter wereld. Het voertuig heeft wel wat weg van een grote drone en wordt in de lucht gehouden door acht rotors. Zelfs wanneer een van de motoren onverhoopt uitvalt, zou de veiligheid niet in gevaar komen, klinkt het bij SkyDrive.VTOL's als de SD-03 moeten in de nabije toekomst vooral een alternatief gaan vormen voor autoritten over relatief korte afstanden. Van de luchthaven naar het centrum bijvoorbeeld, of van het ene dak van een kantoorgebouw naar het andere. Waar een rit met de auto of het openbaar vervoer tussen dergelijke locaties soms absurd lang duurt, brengt een dergelijke 'luchttaxi' je in luttele minuten naar je bestemming.SkyDrive hoopt tegen eind 2020 toestemming te krijgen voor vluchten buiten het afgesloten Toyota Test Field, en wil tegen 2023 een commerciële vliegende tweezitter uitbrengen.In onderstaande video zie je de SD-03 in actie.