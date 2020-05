De consumentenversie van Skype zal niet worden geïntegreerd in Microsoft Teams. Microsoft zal het videobelprogramma gewoon verder blijven ontwikkelen en van nieuwe functionaliteiten voorzien. Dit bevestigt softwarebaas Jeff Teper tegenover VentureBeat.

Microsoft kondigde eerder aan op korte termijn Microsoft Teams voor consumenten beschikbaar te stellen. Het bedrijf leek hiermee te suggereren dat het doek zou vallen voor Skype. Eerder werd ook Skype for Business uitgefaseerd ten gunste van Microsoft Teams.

Interoperabiliteit

Teper, de Corporate Vice President van Teams, SharePoint en OneDrive, spreekt dit nu tegen. 'We blijven investeren in Skype. Het platform blijft groeien en we werken aan nieuwe functies. Maar naarmate Teams beschikbaar wordt voor consumenten, denk ik dat veel mensen Teams zullen prefereren. We gaan daar echter niet te zwaar op inzetten, want onze gebruikers houden van Skype', aldus de topman.

Teper trekt een vergelijking met Facebook, dat met Instagram, Messenger en WhatsApp ook verschillende tools naast elkaar aanbiedt. 'Facebook heeft gewerkt aan de interoperabiliteit, zij dwingen geen migratie af van het ene naar het andere programma. Zo zie ik dat ook voor Skype en Teams, in elk geval voor de korte termijn.'

In samenwerking met Dutch IT-channel.

