Skype kan telefoonvergrendeling omzeilen

Hacker Florian Kunushevci ontdekte dat er iets mis was met de manier waarop Skype toegang heeft tot bestanden. Het probleem stelt zich vooral bij wie zijn of haar telefoon onbewaakt, maar vergrendeld, achterlaat en komt bij zowat alle versies van Android voor.

Bij verder onderzoek merkte hij dat wanneer je een Skypegesprek ontvangt, je dat gesprek automatisch kan aannemen zonder de telefoon te ontgrendelen. Maar eens dat gesprek loopt, werkt de app zoals anders. Dat wil zeggen dat je van daaruit foto's kan doorsturen en bekijken, door contacten kan gaan, of een link in een skypegesprek kan openen.

In een gesprek met The Register wijst hij er op dat het eerder om een menselijke fout met slecht design gaat. In het verleden zijn er al vaker apps geweest, zowel op Android als iOS, waarbij een app op de achtergrond kan geactiveerd worden zonder ontgrendeling, en daarbij ook toegang geeft tot bestanden of contacten op het toestel.

Kunushevci rapporteerde de fout aan Microsoft alvorens ze publiek bekend te maken. Sinds 23 december is het probleem aangepast, wie de meest recente versie van Skype draait hoeft dus niets meer te vrezen.