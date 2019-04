Skype laat je videobellen met 50 mensen tegelijk

Els Bellens is redactrice bij Data News.

Skype laat nu groepsgesprekken, via video of audio, toe met vijftig mensen. De nieuwe versie van de berichten- en communicatie-app verdubbelt daarmee het aantal deelnemers voor een video call

Je kan vanaf nu videobellen met vijftig mensen tegelijk in Skype. Dat heeft het bedrijf aangekondigd in een blogpost. Daarmee verdubbelt de berichtendienst de hoeveelheid mensen die aan een groepsgesprek kunnen deelnemen. Tot voor kort lag de limiet nog op 25. Het gaat om een nieuwe functie in de recentste versie van Skype.

Die vijftig mensen duiken op in bolletjes bovenaan het scherm, en de gebruiker kan zelf kiezen wiens gezicht groter in beeld komt. Skype heeft, voor de goede orde, het geluid veranderd waarmee je voor het gesprek wordt uitgenodigd. Dat is niet langer het klassieke tringgeluid, maar een iets minder vervelende notificatie. Het idee daarachter lijkt dat, als je 50 mensen tegelijk gaat uitnodigen voor een gesprek, je dat minstens doet met iets subtiels.

De functies werden al in maart uitgetest bij specifieke gebruikers, maar worden nu uitgerold voor het publiek, over de verschillende platformen waar Skype te gebruiken is.