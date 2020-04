In deze coronatijden is Zoom in geen tijd uitgegroeid tot een mateloos populaire tool voor videovergaderingen, al brengt dat onverwachte succes ook flink wat problemen met zich mee. Bij concurrent Skype voelen ze de hete adem van Zoom in de nek, en daarom heeft moederbedrijf Microsoft besloten om de dienst makkelijker in het gebruik te maken.

In een notendop: wie deel wil nemen aan een Skype-vergadering heeft niet langer een account nodig. Dat geldt voortaan enkel nog voor de persoon die de vergadering organiseert. De nieuwe mogelijkheid is terug te vinden in het onderdeel Vergadering en zit zowel in de Skype-app als in de webversie van de videodienst (waarvoor tot nader order wel de Chrome-browser of Microsoft Edge vereist is).

De nieuwe functie genereert onmiddellijk een link die door de organisator van de meeting enkel gedeeld hoeft te worden met de andere deelnemers. Skype is overigens niet de enige oplossing van Microsoft om op afstand samen te vergaderen of te werken. Er is immers ook nog Teams, dat dezer dagen vooral ook voor onderwijsdoeleinden erg populair is.

In een notendop: wie deel wil nemen aan een Skype-vergadering heeft niet langer een account nodig. Dat geldt voortaan enkel nog voor de persoon die de vergadering organiseert. De nieuwe mogelijkheid is terug te vinden in het onderdeel Vergadering en zit zowel in de Skype-app als in de webversie van de videodienst (waarvoor tot nader order wel de Chrome-browser of Microsoft Edge vereist is).De nieuwe functie genereert onmiddellijk een link die door de organisator van de meeting enkel gedeeld hoeft te worden met de andere deelnemers. Skype is overigens niet de enige oplossing van Microsoft om op afstand samen te vergaderen of te werken. Er is immers ook nog Teams, dat dezer dagen vooral ook voor onderwijsdoeleinden erg populair is.