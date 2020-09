Gezondheids- en technologiebedrijf Nyxoah heeft woensdag de details van de aangekondigde beursgang ontsluierd. Het Waals-Brabantse bedrijf dat een therapie tegen slaapapneu ontwikkelt op basis van een chip, wil tot 79 miljoen euro ophalen.

Het bedrijf uit Mont-Saint-Guibert heeft een therapie tegen het obstructieve-slaapapneusyndroom (OSAS) ontwikkeld via neurostimulatie. Daarbij wordt een neurostimulator geïmplanteerd onder de kin. Dat apparaatje wordt dan geactiveerd via een externe chip. Nyxoah wil de 'Genio'-behandeling nu op de markt brengen. In Duitsland is er al een terugbetaling in het kader van een programma voor nieuwe onderzoeks- en behandelingsmethodes - de eerste commerciële inkomsten van het bedrijf.

Klinische proeven

Met de beursgang plaatst het bedrijf 3.871.000 aandelen. Dat kan via een verhogingsoptie nog opgetrokken worden met maximaal 15 procent. De prijs is bepaald tussen 14 en 17 euro per aandeel. Als de prijs in het midden van die vork ligt, moet dat 60 miljoen opleveren, of 79 miljoen euro inclusief de optie.

Met de opbrengst wil het bedrijf vooral klinische proeven uitvoeren in de VS, Europa en Australië, alsook geld pompen in onderzoek en ontwikkeling naar en van nieuwe producten. Investeerders hebben al ingetekend voor een bedrag van iets meer dan 23 miljoen. Het gaat om bestaande aandeelhouders, leden van het management en leden van de raad van bestuur.

De beursgangoperatie bij particuliere en institutionele beleggers is woensdag van start gegaan en zou kunnen duren tot en met 22 september. De handel in het aandeel zal naar verwachting op of rond 24 september aanvatten.

