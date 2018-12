Slack bant mensen die Iran bezochten

Chat-app Slack heeft aanpassingen gemaakt in de manier waarop het mensen lokaliseert. Daardoor zien een aantal gebruikers zich gebannen van het Amerikaanse platform. De gebruikers kregen een mail waarin de economische sancties van de VS worden aangegeven als reden voor hun verbanning van het platform. Die economische sancties zijn ondertussen uitgevaardigd tegen Cuba, Iran, Noord-Korea, Syrië en de Krim-regio in Oekraïne. De gebruikers worden dus gebannen omdat ze 'linken' zouden hebben met een van die naties, en omdat het Amerikaanse bedrijven verboden is om hun diensten te verlenen aan mensen in die landen.

Het lijkt echter vooral te gaan om gebruikers met Iraanse roots, of mensen die het land de voorbije jaren bezocht hebben, maar er ondertussen wonen in Canada, de VS en andere landen die niet op de gebande lijst staan. Het lijkt er dus op dat het platform nu iedereen blokkeert die ooit is ingelogd via een Iraans IP-adres.

De bal ging, zoals dat wel vaker gebeurd, aan het rollen op Twitter, waar enkele gebruikers klagen dat ze van Slack gegooid zijn.

Slack closed my account today!



I’m a PhD student in Canada with no teammates from Iran!



Is Slack shutting down accounts of those ethnically associated with Iran?!



And what’s their source of info on my ethnicity?#slack #UsSanctions pic.twitter.com/mY8Ltczq8v — Amir (@a_h_a) December 19, 2018

Slack heeft niet bekendgemaakt hoeveel mensen er uitgesloten zijn door de nieuwe maatregel, maar het benadrukt dat er alleen IP-adressen werden gebruikt voor de ban, en dat het niet naar nationaliteit of etniciteit kijkt. Dat lijkt ook waar te zijn. Een van de betrokkenen is bijvoorbeeld een Belg die ook zijn account gesloten zag.