Slack bereidt beursgang voor

Slack bestaat sinds 2013 en heeft in die tijd 85.000 betalende klanten verzameld met wat in essentie een chatdienst is voor kantoren. Tien miljoen klanten gebruiken het platform dagelijks, de helft ervan buiten de VS. Onder meer Starbucks, Panasonic en SAP laten hun teams communiceren via de berichtendienst. In zijn korte geschiedenis heeft Slack tot nu toe 1,2 miljard dollar opgehaald in verschillende kapitaalsronden. Het bedrijf is volgens analisten zo'n 7 miljard dollar waard.

Voor zijn beursgang zou het trouwens de niet-traditionele toer op gaan. In plaats van aandelen op voorhand aan investeerders aan te bieden met een vaste prijs, zou het bestaande investeerders toelaten hun aandelen meteen op de beurs verkopen. Op die manier krijgen bijvoorbeeld vroege investeerders en werknemers de mogelijkheid om zich te laten uitbetalen.

Spotify gebruikte een gelijkaardige methode vorig jaar. Ze omzeilt de traditionele investeringsbanken (en hun prijzige honoraria) en maakt het mogelijk om sneller te werken. Slack heeft alvast een dossier neergelegd bij de Securities and Exchange Commission, de Amerikaanse beurswaakhond. Die moet de financiën van het bedrijf nakijken voordat het publiek mag gaan.

Verwacht wordt dat Slack een van de grotere beursgangen van het jaar wordt, maar het zal lang niet het enige techbedrijf zijn dat dit jaar publiek gaat. Onder meer Airbnb, Pinterest, bewakingsfirma Palantir, Uber en Lyft zouden dit jaar nog naar de beurs trekken.