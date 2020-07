De zakelijke berichtendienst Slack heeft bij de Europese Commissie een klacht ingediend over vermeende concurrentievervalsing door Microsoft. Dat laatste bedrijf bundelt zijn programma Teams, vooral gebruikt voor videovergaderingen, automatisch met de veel gebruikte kantoorsuite Office 365.

Slack vindt dat Microsoft zijn Teams ongevraagd opdringt aan miljoenen klanten die al Microsoft Office gebruiken. Dat is nog altijd een dominant softwarepakket voor tekstverwerkers, presentaties en zakelijke e-mail. Daarmee zou Microsoft Europese mededingingsregels overtreden, betoogt Slack.

Klachten in meer landen

Ook in de Verenigde Staten is Slack met de autoriteiten in gesprek over het gedrag van Microsoft, liet de berichtendienst weten. Het bedrijf sluit niet uit dat in nog meer landen klachten zullen worden ingediend.

Microsoft Teams bestaat naast software voor videovergaderingen uit chatdiensten en hulpmiddelen waarmee collega's op afstand van elkaar kunnen samenwerken. Slack biedt eenzelfde soort pakket aan diensten aan. Doordat de coronapandemie mensen wereldwijd dwong tot thuiswerken, namen dergelijke diensten de afgelopen weken een hoge vlucht.

