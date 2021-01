De zakelijke communicatiedienst Slack ligt sinds maandagavond 16u45 plat door een technische storing. Het lijkt te gaan om een wereldwijd probleem. De oorzaak van de storing is niet bekend.

Op zijn statuspagina bevestigt Slack dat gebruikers (op het moment van schrijven) te maken kunnen hebben met verbindingsproblemen en geen berichten kunnen lezen of versturen.

Slack kampt zelden tot nooit met storingen, maar de eerste werkdag van het nieuwe jaar is de zakelijke berichtendienst kennelijk niet goed bekomen. Op Twitter regent het intussen meldingen van gebruikers die met de handen in het haar zitten: almaar meer bedrijven vertrouwen op Slack voor hun interne communicatie. Het bedrijf laat weten dat de technische problemen momenteel onderzocht worden.

Update 19u00: In België lijkt de Slack-storing intussen verholpen.

