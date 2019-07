Slack stelt wachtwoorden gebruikers opnieuw in na hack

Als antwoord op nieuwe informatie over een hack in 2015, gaat Slack een deel van zijn gebruikers verplichten hun wachtwoorden opnieuw in te stellen.

Slack gaat de wachtwoorden van een deel van zijn klanten gedwongen resetten. Dat meldt het messagingbedrijf op zijn blog. Alle gebruikers die voor die tijd een account hadden, en die sindsdien hun wachtwoord niet veranderd hebben en geen single-sign-on gebruiken, zullen verplicht worden een nieuw wachtwoord in te stellen. Volgens Slack valt zo'n 1 procent van zijn gebruikers onder die drie voorwaarden, iets wat op ongeveer 65.000 mensen neerkomt. De ingreep is een reactie op een hack uit maart 2015 die recent aan het licht is gekomen. Daarbij zijn mogelijk mailadressen en wachtwoorden buitgemaakt. De gebruikers wiens informatie mogelijk gestolen is, zullen van Slack een bericht ontvangen. Het bedrijf raadt iedereen ook aan om tweestapsverificatie in te stellen.