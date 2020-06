Slack blijft stevig groeien, maar het massaal thuiswerken levert minder groei op dan verwacht. Het bedrijf weet wel twaalfduizend nieuwe betalende klanten aan te trekken.

De chatapplicatie voor werkomgevingen kon het afgelopen kwartaal, het eerste van haar fiscaal jaar 2021, 201,7 miljoen dollar omzet boeken, vijftig procent meer dan het kwartaal voorheen en 67 procent meer dan in hetzelfde kwartaal een jaar geleden.

Dat gaat gepaard met 12.000 nieuwe betalende klanten op een totaal van 122.000. Het volledige aantal organisaties dat Slack gebruikt, betalend en gratis, komt op 750.000, komende van 660.000 drie maanden geleden.

Daarmee blijft Slack groeien, maar daarmee is de organisatie nog niet winstgevend. Het operationeel verlies (GAAP) bedraagt 76,2 miljoen dollar of 37,8 procent van de totale omzet. Dat is ook meer dan het verlies van het afgelopen kwartaal.

Reuters merkt op dat investeerders teleurgesteld zijn. Enerzijds werken veel bedrijven thuis en is er nood aan samenwerkingstools zoals Slack. Anderzijds geeft Slack zelf aan dat door de coronacrisis uitgaven van grote klanten in sommige sectoren, zoals de reissector, ride-sharing en hospitality zijn afgenomen.

Voor het volledige fiscaal jaar 2021 verwacht Slack een omzet tussen de 855 miljoen tot 870 miljoen dollar en een groei van 36 tot 38 procent, met een operationeel verlies van 100 miljoen tot 110 miljoen dollar.

