Populaire zakelijke berichtendienst Slack heeft enkele aanpassingen aangekondigd aan zijn tarieven. De goedkoopste versie van de zakelijke software wordt duurder.

Zakelijke gebruikers (die een betaald abonnement moeten nemen) betalen vanaf 1 september 8,25 euro per maand voor het goedkoopste Pro-abonnement, in plaats van de huidige 7,50 euro. Wie ineens voor een jaar betaalt krijgt een korting en telt 81 euro neer. De prijzen voor de Business+- en Enterprise Grid-abonnementen blijven hetzelfde.

In een blogbericht geeft de berichtendienst aan dat de prijsverhoging er komt omdat de software de voorbije jaren heel erg werd uitgebreid. Slack heeft sinds zijn ontstaan in 2014 een hele reeks nieuwe functies heeft toegevoegd. Het zou ook de eerste tariefverhoging zijn sinds de lancering van het product zes jaar geleden.

Tijdslimiet

Naast de professionele abonnementen, wordt ook de gratis versie aangepast. De limiet van berichten en bijlages verdwijnt. Die lag op 10.000 berichten en maximum 5GB aan bijlages. De opslaglimiet wordt vervangen door een tijdslimiet, wat in principe betekent dat berichten na negentig dagen worden verwijderd. Voor een groot deel van de gebruikers zou dat moeten neerkomen op een uitbreiding, omdat ze zo meer berichten kunnen opslaan.

