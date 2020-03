Gebruikers van beide samenwerkingsdiensten zouden met elkaar moeten kunnen bellen. Dat heeft de CEO van Slack gezegd.

Stewart Butterfield meldde zijn plannen voor een integratie met Teams in een gesprek met analisten, zo schrijft de Amerikaanse nieuwszender CNBC. Slack is, net als Microsoft Teams, samenwerkingssoftware die in deze quarantainedagen hoogtijden beleeft. Microsoft maakte begin deze maand bekend dat het 44 miljoen dagelijkse gebruikers heeft, Slack tekende eind maart een record van 12,5 gelijktijdige gebruikers op.

Slack heeft nu al ondersteuning voor Microsoft diensten als Onedrive, Outlook en Sharepoint. Het bouwde die echter met API's die Microsoft publiekelijk openstelt. Effectieve samenwerking met Microsoft was daar dus niet voor nodig. Hoe de integratie met Teams moet gebeuren, en wanneer die zal zijn afgerond, is niet duidelijk.

Stewart Butterfield meldde zijn plannen voor een integratie met Teams in een gesprek met analisten, zo schrijft de Amerikaanse nieuwszender CNBC. Slack is, net als Microsoft Teams, samenwerkingssoftware die in deze quarantainedagen hoogtijden beleeft. Microsoft maakte begin deze maand bekend dat het 44 miljoen dagelijkse gebruikers heeft, Slack tekende eind maart een record van 12,5 gelijktijdige gebruikers op.Slack heeft nu al ondersteuning voor Microsoft diensten als Onedrive, Outlook en Sharepoint. Het bouwde die echter met API's die Microsoft publiekelijk openstelt. Effectieve samenwerking met Microsoft was daar dus niet voor nodig. Hoe de integratie met Teams moet gebeuren, en wanneer die zal zijn afgerond, is niet duidelijk.