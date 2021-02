Slechts een kwart van de lokale besturen laat de cyberveiligheid van zijn websites controleren.

Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse regering, waarover De Tijd bericht.Lokale besturen zijn bijzonder kwetsbaar voor cyberaanvallen en werden er in het verleden al geregeld slachtoffer van. Vorig jaar maakte de Vlaamse regering daarom 2 miljoen euro vrij om twee­ derde van de factuur van een basisaudit terug te betalen. Uit cijfers die Vlaams Parlementslid Brecht Warnez (CD&V) opvroeg bij bevoegd minister Bart Somers (Open VLD) blijkt dat nog maar 77 gemeenten op de kar sprongen en 76 zich ethisch lieten hacken door studenten van Howest. Een sensibiliseringscampagne kan volgens Warnez meer lokale besturen over de streep trekken. Howest heeft een gespecialiseerde bacheloropleiding Computer & Cybercrime. In samenwerking met de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten stelt de hogeschool studenten ter beschikking om de zwakheden in de computersystemen van gemeenten op te sporen.