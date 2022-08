De Japanse techinvesteerder Softbank heeft zijn slechtste kwartaal ooit achter de rug. Het concern leed een recordverlies van 3,16 biljoen yen of bijna 23 miljard euro. Topman Masayoshi Son kondigt al meteen een besparingsplan aan.

Softbank had te lijden onder de dalende waardering van zijn investeringen en van wisselkoerseffecten als gevolg van de zwakkere yen. De CEO toonde zich maandag somber bij de voorstelling van de resultaten. 'Het verlies is het grootste in de geschiedenis van onze onderneming en we nemen het erg serieus'. Son wil snoeien in de participaties van het investeringsfonds VisionFund om het bedrijf opnieuw op het rechte pad te brengen. 'Alles ligt op tafel, er zijn geen heilige huisjes', klonk het. Ook bij het personeel zal er moeten worden bespaard. De topman was opvallend eerlijk toen hij het had over verkeerde investeringen, onder meer in tech-startups die te duur zijn betaald.

Het afgelopen kwartaal werden 284 bedrijven in de portefeuille van Softbank afgewaardeerd, slechts 35 stegen in waarde. Terwijl in het vorige kwartaal het investeringsfonds nog winst maakte, verdween die sinds juni als sneeuw voor de zon. 'We hadden ons hoofd in de wolken', aldus de Japanner. 'We kunnen verwijzen naar de financiële markten, naar de oorlog, naar de coronapandemie,... maar dat zijn allemaal excuses. We moeten naar onszelf kijken'. Op de vraag welke lessen hij hieruit trekt, zei Son 'dat er dat teveel om op te sommen zijn'.

Softbank investeerde onder meer in de Chinese webwinkel Alibaba, in e-commercebedrijf Coupang, coworkingbedrijf WeWork, maaltijdleverancier DoorDash, chipbedrijf Arm, asset manager Fortress Investment Group, naast honderden technologische start-ups die niet beursgenoteerd zijn. Fortress Investment wil men nu verkopen en Arm (op termijn) naar de beurs brengen. De CEO kondigde ook aan voor 400 miljard yen eigen aandelen te willen inkopen.

