In de Italiaanse hoofdstad Rome gaan in juni drie smart city-proeven van start om verkeersgerelateerde ongevallen, drukte en vervuiling tegen te gaan. Bij de projecten, uitgevoerd door het Chinese Envision Energy Technology, wordt gebruikgemaakt van slimme beeldsensoren van Sony.

Het gaat om de IMX500-sensor die Sony vorig jaar aankondigde. Dat is volgens de Japanse fabrikant de eerste beeldsensor met geïntegreerde artificiële intelligentie. Bij de proef in Rome wordt de technologie ingezet om in realtime informatie te verzamelen over vrije parkeerplaatsen, de aanwezigheid van een voetganger die gaat oversteken of het aantal mensen dat een bus in- of uitstapt. Er zouden geen beelden worden opgeslagen en ze kunnen de sensor ook niet verlaten, 'conform privacyvereisten', zo klinkt het bij Sony.

Slimme bushaltes

De sensoren zijn geïntegreerd in slimme lantaarnpalen en verkeerslichten. Hoofddoel van het experiment is het evalueren van een slim parkeersysteem dat gebruik maakt van de IMX500. Dit om vervuiling en verkeersopstoppingen van automobilisten die een parkeerplaats zoeken, te verminderen. Met de proef kan de effectiviteit van een dergelijk systeem in kaart worden gebracht. Bestuurders worden via een smartphone-app naar een vrije parkeerplaats geleid die zo dicht mogelijk bij hun bestemming ligt.

Een ander onderdeel van het experiment is een onderzoek van smart city-systemen die de capaciteit van het openbaar vervoersnetwerk optimaliseren. Zo worden slimme bushaltes ingezet die tellen hoeveel mensen in en uit elke bus stappen en overbelasting kunnen waarnemen. Dit om een beter OV-aanbod te garanderen, onder meer door volle bussen te vermijden, en kosten te optimaliseren.

Tot slot zal een waarschuwingssysteem bij oversteekplaatsen worden geactiveerd om bestuurders voor overstekende voetgangers te waarschuwen. Hierbij wordt slimme verlichting op de weg gebruikt om de oversteekplaatsen beter zichtbaar te maken en het aantal ongelukken te verminderen. De proef in Rome gaat in juni van start.

