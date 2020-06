De kustgemeenten gaan 250 camera's installeren om deze zomer de drukte op de dijken en de centra te meten. Citymesh mag de infrastructuur leveren.

Volgens De Tijd is het Westtoer dat het contract gunt aan Citymesh. Sabien Lahaye-Battheu, West-Vlaams gedeputeerde voor toerisme en voorzitter van Westtoer bevestigt de aankoop aan de krant.

Het gaat om slimme camera's. Die trekken virtuele lijnen die mensen automatisch tellen wanneer ze over die lijn bewegen. Dat moet zonder menselijke tussenkomst de drukte in bepaalde zones meten. Als het te druk wordt, dan kan er worden ingegrepen om mensen beter te verspreiden of om verkeer te sturen.

Het lijkt dus vooral te gaan om het automatisch tellen van voorbijgangers en niet het meten hoe individuen zich bewegen. West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwe zegt aan De Tijd wel dat de data ook kan gedeeld worden met andere partijen, zoals de politie, het Vlaams Verkeerscentrum of de NMBS.

