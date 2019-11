is redacteur bij Data News

De slimme deurbel van Amazon had tot voor kort een veiligheidsprobleem. Bij het installeren van de bel kon het wifi-wachtwoord worden onderschept.

Concreet wordt het wachtwoord van het wifi-netwerk als platte tekst verstuurd wanneer de deurbel connecteert met het lokale netwerk. De smartphone-app stuurt de gegevens van het netwerk naar de bel. Maar hackers in de nabije omgeving kunnen zo dat wachtwoord onderscheppen en toegang krijgen tot het netwerk thuis.

De opkomst van IoT-toestellen gaat regelmatig gepaard met securityproblemen. De ontdekking van Bitdefender toont aan dat die niet alleen bij onbekende kleine spelers voorkomen.

Het probleem werd in juni ontdekt door beveiligingsbedrijf Bitdefender en meteen aangekaart bij Amazon. Begin september werd het probleem opgelost daardoor er nu veilig over kan gecommuniceerd worden. Bitdefender heeft intussen een whitepaper over de kwetsbaarheid uitgebracht.