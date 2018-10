Slimme luidspreker van Facebook zal toch data verzamelen voor advertenties

Het Portal toestel, waarmee je een slimme luidspreker mét camera en scherm van Facebook in je huiskamer kunt zetten, werd eerder deze maand aangekondigd. De slimme luidspreker kan allerlei taken uitvoeren, zoals muziek spelen of timers instellen, als je hem dat vraagt. In die zin moet het een concurrent vormen voor bijvoorbeeld Google Home of Amazons Alexa. Grote verschil is het scherm en de camera, die gebruikers in staat moet stellen om ook makkelijk videogesprekken te voeren.

Omdat het toestel wordt uitgegeven door Facebook, dat dit jaar vooral uitblonk in het verzamelen en vervolgens lekken van private gegevens van zijn gebruikers, was de belangrijkste vraag bij de lancering echter of je echt wel een microfoon en een camera van de techgigant in je keuken wilt zetten.

Om privacyzorgen voor te zijn, stelde Facebook in zijn presentatie dat alle gesprekken via de Portal privé blijven. Het techbedrijf gebruikt onder meer versleuteling om videochats vertrouwelijk te houden, en Portal zou gebruiksgegevens niet inzetten om je advertenties te tonen. Techsite Recode schrijft nu echter dat die stelling genuanceerd moet worden. Portal toont zelf geen advertenties, zo schrijft Recode bij monde van een Facebook-woordvoerder, maar de data over wie je belt en welke apps je op Portal gebruikt, worden wel degelijk verzameld, en ze kunnen gebruikt worden om je advertenties voor te schotelen op andere Facebook-platformen.

'Portal's voice calling is gebouwd op de Messenger infrastructuur. Wanneer je een videogesprek start op Portal, verzamelen we dus dezelfde soorten informatie (bijvoorbeeld gebruiksdata zoals lengte van het gesprek en hoe vaak je belt) die we ook verzamelen op andere Messenger-platformen. We kunnen deze informatie gebruiken om de advertenties te sturen die we tonen op onze verschillende platformen. Andere gebruiksdata, zoals gezamenlijk gebruik van apps, kan ook toegevoegd worden aan de informatie die wij gebruiken om advertenties te tonen', aldus de woordvoerder.

Foutje, dus, van Facebook, om dat niet zo te melden bij de voorstelling van het product. Echt verrassend is deze functie echter niet, gezien het hele businessmodel van Facebook op advertenties is gebaseerd. Maar voor de goede verstaander: je doen en laten met zo'n Portal toestel wordt dus wel degelijk verzameld en gebruikt om je extra advertenties te tonen. Je zal die niet op Portal zelf, maar op alle andere platformen van Facebook te zien krijgen, zoals het gelijknamige sociale netwerk, Instagram, en WhatsApp.