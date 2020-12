Het Grondwettelijk Hof vernietigt deels de ordonnantie die de uitrol van slimme meters in Brussel regelt. Het doet dat omdat mensen die elektrogevoelig zijn niet kunnen weigeren.

Een opmerkelijke uitspraak zet de uitrol van slimme meters voor gas en elektriciteit op de helling. Daar gingen twee organisaties en drie particulieren in beroep tegen de ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de uitrol van slimme meters. Die meters sturen in real time data over het energieverbruik door en gebruiken daarvoor draadloze communicatie.

Geen privacyschending

Het Hof verwerpt dat beroep grotendeels. Zo is ze niet van oordeel dat slimme meters de bescherming van persoonsgegevens schendt. Ook dat mensen met een slimme meter niet beschermd zijn tegen brand wordt niet aangenomen door de rechtbank.

Maar het Grondwettelijk Hof is wel van oordeel dat de regeling die Brussel momenteel hanteert onvoldoende rekening houdt met elektrogevoelige personen. Zij kunnen de slimme meter immers niet weigeren of laten weghalen en dat betekent volgens de uitspraak een achteruitgang op hun recht op een gezond milieu.

'Volgens het Hof kan de mogelijke blootstelling aan elektromagnetische straling, voor de personen die daardoor een gezondheidsrisico lopen, leiden tot een aanzienlijke achteruitgang van het beschermingsniveau van hun recht op een gezond leefmilieu. Voor die aanzienlijke achteruitgang bestaat geen redelijke verantwoording, vermits elektromagnetische straling eenvoudig kan worden weggenomen door middel van een bekabeling.' Aldus het Grondwettelijk hof in een persbericht.

Geen wetenschappelijk bewijs

De uitspraak is opmerkelijk omdat dergelijke elektrogevoeligheid nog nooit wetenschappelijk is bewezen. Het kan wel voorkomen dat je iets voelt wanneer je bijvoorbeeld in de buurt van hoogspanningslijnen of statische elektriciteit komt. Maar dat mensen gezondheidsschade oplopen door in de buurt van draadloze communicatie te komen, is wetenschappelijk gezien onzin.

Uitrol mag doorgaan

De uitrol van slimme meters in Brussel wordt hierdoor niet stopgezet, leerde onze redactie bij navraag bij het Grondwettelijk hof. Hetzij enkel bij mensen die niet elektrogevoelig zijn. De gedeeltelijke vernietiging van de ordonnantie slaat dus enkel op installaties bij hen.

Maar dat wil niet zeggen dat eender wie een slimme meter kan weigeren door te zeggen dat hij of zij elektrogevoelig is. Het Hof stelt dat er duidelijke aanwijzingen moeten zijn, zoals een medisch attest. Al zegt de rechtbank dat het niet aan hen is om te bepalen welk bewijs er nodig is.

Vlaanderen & Wallonië

De uitspraak heeft geen rechtstreekse impact op de uitrol in Vlaanderen en Wallonië, maar ook daar is bezwaar aangetekend. Aan Vlaamse zijde wordt een uitspraak verwacht op 14 januari.

Aan Waalse kant werd dat beroep in november verworpen, maar daar werd op voorhand wel een uitzondering voorzien voor mensen die gevoelig zijn aan elektromagnetische straling.

Opvallend: het Grondwettelijk hof geeft daar zelf aan dat er een gebrek aan een wetenschappelijke basis is om de symptomen van elektromagnetische hypergevoeligheid in verband te brengen met slimme meters. Maar het recht op een gezond leefmilieu wordt niet geschonden omdat de Waalse regering een uitzondering voor hen toestaat. Al is het ook aan de regering om hier criteria rond vast te leggen over wanneer iemand gevoelig is aan elektromagnetisme.

Update 17 uur:

Het artikel werd aangevuld met extra duiding door het Grondwettelijk Hof rond de verdere uitrol en de situatie in Vlaanderen en Wallonië.

